Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının şu an Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek

Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalar yaptı. Sözlerinin başında bugüne dek aldıkları önlemlere değinen Koca, “Havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Giderek bütün illerde bu uygulamaya geçilmiş oldu. ‘Termal kamera ne kadar gösterebilir’ diyebilirsiniz, ama bilimin geldiği noktada termal kamera böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden biridir. Bizim başladığımız dönemde birçok ülke bunu uygulamaya başlamamıştı” ifadesini kullandı.

Koca’nın açıklamalarında şunlar öne çıktı:

Biz 5 Şubat’ta Çin’le tüm uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin’le uçuşlarını durduran ülke hiç yok gibiydi. Devamında İran’da bu enfeksiyonun giderek arttığı görüldü, İran’da bu salgının artışı da Kum ve Meşet kentinde başladı. Başlamasının sebebi de bildiğimiz Çin’den gelen öğrencilerdi. O dönemde de yapılması gereken o bölgeyi karantina almaktı. Yapılmadı. O dönemde bizzat kendim de görüşerek erken dönemde bu önlemin alınması gerektiğini ısrarla söyledim. Önlem alınmayacaksa sınırları kapatıyoruz dedim. Devamında da biz erken dönemde hızla sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu. Biz 23 Şubat’ta tüm sınırları kapatmış olduk. Bu süreçte gördük ki kara yoluyla giriş yapanların sayısı 3 bin 500’ü geçiyordu. İran’la çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı gelecek insan sayısı 20 binden aşağı olmazdı. Bu 20 bin kişinin ne kadarının Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini artık siz tahmin edin.

İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya’da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişilerin karantinaya alınmadan eve gönderilmiş olması. 30 kişi bütün Avrupa’yı etkiledi. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa tedbirlerini almakta geç kaldı ve hala da geç kalmaya devam ediyor. Her geçen gün Avrupa’da rakamların yükseldiğini görüyoruz. İskandinav ülkelerinde de artıyor. Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.

Bizim de Avrupa ile ilişkimiz çok yoğun. İran’la yoğun, sınırı kapatma ile bir noktaya kadar önemli ama ben Avrupa’dan aynı rahatlık içinde değilim. Çünkü Avrupa ile ilişkimiz yoğun bir ilişki. Bütün dünyada olmayan ülke kalmadı. Bu salgın içimizde dediğimde farklı yorumlanmıştı. Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemiyorum. İşin gerçekliği var. Yurt dışına yoğun giden gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını kim söyleyebilir? O nedenle bizim bu dönemde ısrarla ifade etmiştim, “sorun küresel ama mücadelemiz ulusal” Bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor.

Özellikle Avrupa başta olmak üzere bütün dünya bu salgınla karşı karşıya. Deniz giriş noktalarında, kara hudut kapılarında aynı şekilde önlemleri aldık. Bir takım rehberler hazırladık. Çin’den gelen öğrencilere ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılmış oldu. 31 Ocak’ta Vuhan kentinden getirdiğimiz 41 yolcumuz mürettebatla birlikte 61 kişi, 14 gün izolasyonda kaldılar.”