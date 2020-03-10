Son Dakika: Bir ülkeden daha ilk ölüm haberi geldi

Fas Sağlık Bakanlığı, Fas’ın yeni koronavirüsten (COVID-19) ilk ölümünü bugün yapılan basın açıklamasında doğruladı.

Geçen ay İtalya’dan Fas’a gelen 89 yaşındaki Faslı kadın, ülkedeki ikinci koronavirüs taşıyıcısıydı.

Bağışıklık sistemini zayıflatan kronik bir hastalıktan muzdarip olduğu öğrenilen 89 yaşındaki kadın Kazablanka’daki bir hastanede karantina altında tutuluyordu.

Bu arada Fas’ta 2 olan vaka sayısı da 3’e yükseldi.

Fas, İtalya’ya karşılıklı olarak tüm seyahatleri iptal etti ve futbol maçlarını seyircisiz oynatmaya başlattı.