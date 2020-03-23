Altaylı coştu! “1.90 boyum var kodum mu oturturum”

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk’teki Teke Tek programında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üç öğretim üyesini ağırlarken, sağlık çalışanlarına saldırılar da gündeme geldi.
Fatih Altaylı bu konuda şunları söyledi:
“Hocam ben buradan söyleyeyim; bir tek sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem kafasını gözünü kırarım, yemin ediyorum kırarım. Bakmayın burada beni herkes cüce zannediyor. 1.90 boyum var 90 kilo ağırlığındayım, kodun mu oturturum. Sağlık çalışanlarına dokunanı da görürsem ağzını burnunu kırar eline veririm.
Peşin peşin söyleyeyim yani kimse kusura bakmasın. Yine ‘deli’ diyecekler ama delirtiyorlar beni, kusura bakmayın. Özür dilerim ama döverim, hakikaten döverim.”
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- İran günlük bilançoyu ve yaş ortalamasını açıkladı
- Cezaevlerinde virüs var mı? Bakan Gül’den açıklama
- 10 doktor 5 hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti
- Son Dakika: İş Bankası da destek paketini açıkladı
- “Yoğun bakımda değilim ama yüzde 1 milyon koronayım”
- Kamu bankaları destek paketlerini duyurdu
- Koku kaybına dikkat! “Süper bulaştırıcı” olma ihtimaliniz var
- “Birkaç hafta hızlı artış yaşanırsa sağlık altyapımız yetmez”
- “Evde Kal” uygulaması onlara yaradı! Bin kişiyi işe alacaklar
- Yine karantinadan kaçma vakası! Evinde yakalandı