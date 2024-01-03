Fatih Altaylı hapis ile karşı karşıya! Ceza ertelenmedi

Gazeteci Fatih Altaylı’ya “hakaret” suçundan 7 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelenmediği için Fatih Altaylı hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Fatih Altaylı hakkında Filistin’e destek yürüyüşünde Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan E.A. ile ilgili olarak sosyal medyada “Eline sağlık” mesajını paylaştığı için hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.

Altaylı’nın kısa bir süre önce de hakaret suçundan 7 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ultrAslan taraftar grubunun liderine zincirleme olarak hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapse mahkûm ettiği Altaylı’nın cezasını, sicilinde aynı suçu defalarca işlediğinin görülmesi nedeniyle ertelemedi ve seçenek yaptırımlara çevirmedi.

İstinaf mahkemesi cezayı yerinde bulursa Fatih Altaylı hapis yatabilir.

Fatih Altaylı hapis yatabilir

T24’ün haberine göre Altaylı, Habertürk’te çalıştığı dönemde Galatasaray taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin için, “ultrAslan dediğin ilk yıllardaki taraftar grubu olsa sorun değil. Ama artık tarikat liderleri ile takılan karanlık tiplerin yanında gezen garip bir oluşum haline geldi. En azından yöneticileri öyle” demişti.

Bu sözlerle ilgili hazırlanan iddianamede Altaylı’nın 8 Mayıs 2020 tarihli köşe yazısında yine Şirin için, “ultrAslan’ın yöneticisi olduğu söylenen biri var. Mafya bozuntuları ile birlikte gezip, tarikat reislerinin elini öpmekle bilinirdi hep… Tam bir Nazi artığı kafa. Cahilin bilmediği şu ki, Türkler, yani biz, 1930’ların sonunda, 1940’larda da Almanya’dan kaçan Yahudiler’e kucak açmışız. Türkler için 1492 ile 1942 arasında bir fark yok. Ama cahil işte. Ama beni deli eden bu kafadaki bir adamın Galatarasay taraftar grubunun önderi gibi ortalıkta dolaşması” dediği kaydedildi.

İddianamede, Altaylı’nın aynı kişi için, 28 Mayıs 2020 tarihinde, “Havlayanlara Türkçe yanıt veriyorum; kendisi mafya bozuntusu, tarikat artığı, Beşiktaş tribünlerindeydi. Rantın daha fazla olduğunu görünce Galatasaray’a geçti… Sağına mafyayı, soluna tarikatları oturtan bir sabıkalı bu taraftar grubunun sözde lideri oldu… Benim 45 senem o tribünde geçti. Mafya bozuntusu o tribün liderleri o zaman Galatasaray’da yoktu” ifadelerini kullandığı belirtildi.

28 Nisan 2021’de de “Bunlar serseri grubu. Taraftarları kast etmiyorum. Bunun başındakileri kast ediyorum. Siz kimsiniz ulan serseriler” şeklinde ifadeler kullandığı ifade edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi savcının ceza talebini yerinde görerek, Altaylı’yı hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, Fatih Altaylı’nın hakaret suçunu daha önce birden fazla kez işlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İş bu yaptırımların ıslahı sağlamadığı, sanığın katılana yönelik eylemine zincirleme eylemlerle de devam etmiş olması dolayısı ile aynı suçu işlemeye yönelik kast yoğunluğu, katılana karşı sarf edilen beyanların tahkir niteliği, iş bu beyanların aleniyet unsurunun çok ötesinde geniş kitlelerce duyulabilecek bir mecrada söylenmesi gözetilmekle temel ceza tercihen hapis cezası olarak seçilmiştir.”

Mahkeme, Altaylı’yı “zincirleme hakaret” suçundan önce 4 ay hapisle cezalandırdı. Ardından suçun aleni ve zincirleme işlenmesi nedeniyle ağırlaştırarak, 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Altaylı’nın sicilinde bu suçtan birçok kaydın bulunması ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirime gidilmedi.

İstinaf mahkemesi kararı yerinde bulursa Fatih Altaylı hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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