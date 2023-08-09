Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu’na Özür Borçlusunuz

Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Körfez ve Suudi Arabistan’daki para arayışlarını gündeme getiren Altaylı, seçim öncesinde Kılıçdaroğlu’na yapılan eleştirileri hatırlattı.

Şimşek ve Erkan’ın para arayışlarında gariplik olmadığını yazan Altaylı, “Bugün her ülke yabancı yatırımcı, yabancı para çekmek için uğraşıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesini hatırlıyorsunuz herhalde, o kadar da unutkan olamazsınız. Şunun şurasında daha 2 ayı biraz geçti” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun peş peşe yaptığı yurt dışı gezilerini hatırlatan Altaylı yazısına şöyle devam etti:

“Bu gezilerde yabancı yatırımcılar, banka ve fon yöneticileri görüşmüş ve sonrasında da “Yabancı yatırımcılarla görüştüm. İktidar olmamız halinde Türkiye’ye 300 milyar dolar kaynak sağlayacaklar” açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu “300 milyar dolar getireceğim” sözüne önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermiş ve bunun “tefeci parası olabileceğini” iddia etmişti. Daha sonra Cumhur İttifakı ortaklarından benzer eleştiriler gelmiş, BBP Genel Başkanı Destici “Bu para neyin karşılığında geliyor? Emperyalistlerin çıkarlarını koruman karşılığında mı?” diye sormuştu.”

3 aya yakın bir zaman geçmesinin ardından Şimşek ve Erkan’ın aynı batılı fon ve bankalarla görüştüğünü yazan Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun “Tefecilerden para mı dileniyorsunuz?” diye sorma ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı’na dönüp, “Emperyalistlerin çıkarlarını koruma karşılığında mı Batılı banka ve fonlardan para alacaksınız?” diye itham etme hakkına sahip olduğunu ileri sürdü.

Altaylı yazısın şöyle bitirdi:

“Tabii ki, Kılıçdaroğlu böyle bir şey demeyecek.

Ya siyaset bilmediği için ya bunu akıl edemediği için ya da iktidarı yıpratmamak için.

Bilmiyorum.

Ama dün Batılı kaynaklardan 300 milyar dolar getireceğini söylediği için Kılıçdaroğlu’na demediğini bırakmayan siyasetçilerin ve o siyasetçilerin emrindeki medyanın Kılıçdaroğlu’na bir özür borcu olduğunu biliyorum.

Şimşek ve Erkan’ın yaptığı bu görüşmelerle ilgili olarak Destici’nin fikrini de doğrusu çok merak ediyorum.”

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