Fatih Altaylı’ya yurt dışına çıkış yasağı

Filistin mitingi sonrası yaşanan hilafet bayrağı kavgasına dair paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararının ardından serbest bırakıldı.

Fatih Altaylı savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Altaylı’yı “suçu ve suçluyu övme” ve “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi. Prof. Dr. Celal Şengör de Altaylı’ya destek vermek için adliyeye geldi.

1 saat ifade verdi

Fatih Altaylı, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik Altaylı’nın yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023’te yayınladığı videoda, Ankara’da gerçekleştirilen “İsrail ve PKK’ya Lanet Mitingi”ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.

Fatih Altaylı Filistin Mitingi’ne Köpürdü: Yazıklar Olsun

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