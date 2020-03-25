Fatih Terim’den takımına mesaj

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına mesaj gönderdi.
Özel bir hastanede tedavisi devam eden Fatih Terim’in durumunun iyi olduğu sadece öksürük şikâyeti dışında bir rahatsızlığı olmadığı belirtildi.
Hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmeyen Terim’in oyuncularına, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin.” dediği öğrenildi.
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