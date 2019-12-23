Fatih Terim’e “Futbolun mafyası mısın?” dedi, 5 maç ceza aldı

Gökhan Çıra’ya, Tuzlaspor – Galatasaray maçında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 maç men ve 7 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’ya ilişkin kararını bugün açıkladı.

Çıra, Tuzlaspor – Galatasaray maçında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 5 maç ceza aldı ve 7 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Tuzlaspor oyuncusu Bayram Olgun’a 1 maç, Kerem Şahin’e ise 4 maç ceza verdi.