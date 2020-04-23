Federer’den teklif: “Bunu düşünen tek ben miyim?”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan tenisçi Roger Federer, “Sadece merak ediyorum. Kadın ve erkek tenisinin birleşmesi ve beraber hareket etmesi gerektiğini düşünen bir tek ben miyim?” ifadelerini kullandı.

Kortta bir birleşmeden bahsetmediğini kaydeden 38 yaşındaki tenisçi, “Erkeklerin ve kadınların profesyonel turlarını denetleyen 2 yönetim organının (Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA)) birleşmesinden bahsediyorum.” yorumunu yaptı.

“Tenis severler için kafa karıştırıcı”

Federer, farklı sistemlerin, logoların, internet sitelerinin ve turnuva kategorilerinin kullanılmasının tenis severler için kafa karıştırıcı olduğunu aktardı.

Bunun uzun zaman önce gerçekleşmesi gerektiğine dikkati çeken Federer, “Şimdi tam zamanı. Zor zamanlardan geçiyoruz ve güç kaybetmiş iki organın bir araya gelmesi daha güçlü 1 vücudun çıkmasına yol açar.” şeklinde görüş belirtti.

Dünya kadınlar 4 numarası Simona Halep de yaptığı paylaşımla Federer’e destek verdi.