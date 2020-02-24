Fenerbahçeli eski yıldız kılık değiştirerek derbiyi tribünde izlemiş

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlar arasında izledi.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 20 yıl 2 ay sonra sahasında Galatasaray’a kaybederken, tribünde eski bir yıldız da vardı. Fenerbahçe’nin eski savunmacısı Diego Lugano, derbi için Ülker Stadyumu’ndaydı, fakat yüzünde takma sakal ve güneş gözlüğü vardı.

Lugano’nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda yıldız futbolcunun karşılaşmayı kale arkası tribününde taraftarlarla iç içe takip ettiği görüldü.