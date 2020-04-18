Futbol
Fenerbahçeli yıldıza Almanya’dan talip var
Bu sezon kısıtlı sürede gösterdiği performanslaral taraftarlar tarafından tepki de toplayan Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması muhtemel.
Fanatik’in haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Almanya doğumlu 29 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.
Tolgay Arslan’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde son bulacak.
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