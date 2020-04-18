Futbol

Fenerbahçeli yıldıza Almanya’dan talip var

Bu sezon kısıtlı sürede gösterdiği performanslaral taraftarlar tarafından tepki de toplayan Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması muhtemel.

NationalTurk 18/04/2020
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Fanatik’in haberine göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Almanya doğumlu 29 yaşındaki orta saha ile ilgileniyor.

Tolgay Arslan’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde son bulacak.

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