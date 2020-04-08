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FIBA turnuva tarihlerini açıkladı
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon sonuna kadar askıya alınan Avrupa'daki kulüp organizasyonlarının bitiş tarihlerini ve yeni formatlarını belirledi.
FIBA’dan yapılan açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası’nın eylül veya ekim aylarında tamamlanacağı belirtildi.
Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası’nda 8’li final, FIBA Avrupa Kupası’nda ise 4’lü final formatının uygulanacağı kaydedildi.
Açıklamada, tüm turnuvaların aynı yerde yapılacağı aktarıldı.
FIBA ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 1 yıl ertelenmesinin ardından 2021’de düzenlenmesi gereken Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol şampiyonalarının durumunun değerlendirildiğini ve kararın yarın açıklanacağını duyurdu.
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