Fibabanka’dan ücretsiz havale ve EFT hizmeti

Fibabanka, çok daha hızlı ve kolay bir bankacılık deneyimi için yenilediği mobil ve internet bankacılığı kanallarında EFT ve havale hizmetlerini ve Nöbetçi Transfer ile 7 gün 24 saat EFT yapabilme imkânını sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini odağına alarak, müşterilerini dinleyip onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme vizyonuyla hareket eden Fibabanka, bireysel mobil ve internet bankacılığı kanallarını yeniledi.

Yenilenen kanallarında EFT ve havale hizmetlerini ücretsiz sunan ve Nöbetçi Transfer ile 7 gün 24 saat EFT yapabilme imkânı tanıyan Fibabanka, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Fibabanka, mobil uygulamasında yer alan “Beni Hatırla” özelliği sayesinde müşteri bilgilerini tekrar tekrar girme mecburiyetini ortadan kaldırıyor. Ayrıca müşteriler, en sık yapılan işlemlerini “Pratik İşlemler Menüsü” kısa yol butonu sayesinde daha hızlı yapabiliyor.

“Anında Kredi” kullanımından “Kiraz Hesap” başvurusuna, şans oyunu ödemelerinden anlık döviz alım-satım takibine kadar birçok işlem de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka olarak teknoloji odaklı, müşteri deneyimini önceliklendiren yaklaşımlarıyla Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarını müşterilerin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden tasarladıklarını belirtti.

Mert, amaçlarının müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an ve her yerde yanında olmak ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu ifade ederek, “Bankacılık hizmetlerini müşterilerinin ayağına götüren banka anlayışımızla, kanallarımıza sürekli yatırım yaparak farklılık yaratan çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.