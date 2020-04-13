FIFA’dan transfer açıklaması! Ortalık karışacak
Koronavirüs salgını nedeniyle dengelerin değiştiği futbol dünyasında FIFA'dan gelen son açıklama kafaları karıştırdı.
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, korona virüs krizinin etkilerinden dolayı diğer yılların aksine 1 Temmuz’da transfer sezonunun açılmayacağını duyurdu.
Silvero, FIFA’nın önceden imzalanmış sözleşmeleri 30 Haziran’dan sonrasına uzatamayacağını ve dolayısıyla oyuncuların da kulüplerinden ayrılabileceklerini dile getirdi. Ancak transfer süreleri değişeceğinden başka bir takıma katılamayacaklarını söyledi.
İspanyol Cadena Cope radyosuna konuşan Silvero, “FIFA sözleşmeleri 30 Haziran’ın ötesine uzatamaz. Ancak transfer dönemleri aynı kalmayacak. Oyuncular kaydedilemeyecek. Piyasa 1 Temmuz’da açılmayacak” dedi.
Garcia Silvero, kiralık bir oyuncunun 30 Haziran’da kulübüne dönebileceğini ancak listeye kayıt edilemeyeceği için oynayamayacağını belirterek, “Kiralık anlaşma 30 Haziran’da sona erdiği için oyuncu teorik olarak kulübüne geri dönmeli. Ancak biz transfer dönemimi açmayacağız ve listeye kayıt etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Silvero, ayrıca birden fazla transfer dönemi olabileceğini de sözlerine ekleyerek, “Her ligin başlangıcına ve sonuna bağlı olarak belirlenecek bir süreç düşünülüyor” açıklamasını yaptı.
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