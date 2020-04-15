FIFA’nın önceliği ligleri tamamlamak

Ajansspor’un haberine göre FIFA, sağlık ve güvenliği öncelikli olarak tutuyor. 5 büyük lig başta olmak üzere tüm liglerle ilgili sezon tamamlansın isteniyor. Ancak; yerel yetkililerin dedikleri gözardı edilmiyor.

Takımların antrenmanlara devam etmesinin bile zor olduğu bir dönemde Avrupa’da tüm liglerin aynı anda başlaması öngörülmüyor.

22 Nisan tarihinde Avrupa’daki 55 üye federasyonu temsilcileriyle yeni bir videokonferans toplantısı yapılacak. Orada alınacak kararlar tüm federasyonlara iletilecek.

FIFA yöneticisi Evelina Christillin, “Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Bir yol haritası hazır. Öncelik sağlık, sonra ligi tamamlamak, en son da amacımız Ağustos ayında Avrupa Kupalarını noktalamak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Evelina Christillin, “Daha büyük, daha karmaşık bir problem var ancak başkan Gianni Infantino, bu periyotta ekonomik olarak sorun yaşayan tüm kulüplere yardım edileceğini daha önce duyurdu, gerekli destek verilecek” dedi.