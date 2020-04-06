Flaş! Eski yönetici isim verdi, Beşiktaş’ta ortalık karıştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun attığı tweetler şöyle;

“Evet vakit geldi. Yöneticilik yaptığı dönemde, Ümraniyede yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık, Ali Naibi ye ekstra bir fazla prim yatırtıp, kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz…..

Dönemin 2. Başkanı, tüm mali işlerin kendisine bağlı bulunduğu yöneticimiz, şimdinin #güçlübaşkan ı sayın

@AhmetNCebi dir. Tüm yazışmalar elşmde mevcut olup, inkar halinde hukuki mercilere tarafımca sunulacaktır. sayın Naibi de şahittir. tabi baskı altında inkar etmezse. ederse,

Banka kayıtları, telefon yazışmaları hepsi tarafımca adli mercilere sunulacaktır. Şimdi açıklama gelmesini bekliyorum. Başkan prim almış da neden almış. #güçlübaşkan sayın @AhmetNCebi açıklasın.”