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Flaş! Hastane yolunu kimin yapacağı belli oldu!
Kamuoyunda tartışmalara neden olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını kimin yapacağı açıklandı.
Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak” dedi.
Ayrıntılar birazdan.
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