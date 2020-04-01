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Flaş! Hastane yolunu kimin yapacağı belli oldu!

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını kimin yapacağı açıklandı.

NationalTurk 01/04/2020
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Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak” dedi.

Ayrıntılar birazdan.

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