Flaş: Ivanka Trump tehlikede olabilir

Bakanlık ofisinden açıklama yapan Dutton, “Bu sabah ateş ve boğaz ağrısı ile uyandım. Queensland Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtim; bana koronavirüs testi yapıldı. Öğleden sonra ise test sonucumun pozitif olduğu bildirildi.” ifadelerini kullandı.

Dutton ayrıca, şu an için iyi olduğunu, vakti gelince durumuyla ilgili bilgi paylaşacağını belirtti.

Avustralya’da şu ana kadar 128 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirilmişti.

Trump tehlikede olabilir

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton’ın geçen hafta cuma günü ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve ABD Başsavcısı Bill Barr ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Ivanka Trump, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve aynı zamanda ona kıdemli danışman olarak hizmet ediyor.