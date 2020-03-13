Flaş: Premier Lig maçları durduruldu

İngiltere’deki tüm elit futbol ligleri ülkede koronavirüsün yayılmaya devam etmesi sonrası en az 3 Nisan’a kadar ertelendi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi’da koronavirüs tespit edilmişti.

Üç Leicester oyuncusu da test edilirken, Everton oyuncularından birinin testinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı.