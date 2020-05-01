Fransa’da son durum: İşte kısıtlamaların kaldırılacağı bölgeler

Fransa, karantinayı gevşetmek için kullanılacak haritayı açıkladı. Açıklanan haritada koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlar ve hastanelerin en çok baskı altında olduğu bölgeler gösterildi.

Haritada en kötü etkilenen yerler sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil olarak ayrıldı.

Hükümet, “yeşil bölgeler” in bazı kısıtlamaları daha hızlı kaldırabileceğini duyurdu.

Dün itibariyle Fransa’da 24 bin 376 kişi yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.