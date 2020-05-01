AvrupaGündemManşetSon Dakika
Fransa’da son durum: İşte kısıtlamaların kaldırılacağı bölgeler
24 binin üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da karantina kurallarının hafifletileceği bölgeler açıklandı.
Fransa, karantinayı gevşetmek için kullanılacak haritayı açıkladı. Açıklanan haritada koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlar ve hastanelerin en çok baskı altında olduğu bölgeler gösterildi.
Haritada en kötü etkilenen yerler sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil olarak ayrıldı.
Hükümet, “yeşil bölgeler” in bazı kısıtlamaları daha hızlı kaldırabileceğini duyurdu.
Dün itibariyle Fransa’da 24 bin 376 kişi yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Seyircisiz tenis turnuvası başlıyor
- Fransa’da son durum: İşte kısıtlamaların kaldırılacağı bölgeler
- İran’da düşüş sürüyor
- 1 Haziran’da kupa maçlarını başlatıyorlar
- Parklar ve müzeler yeniden açıldı
- Covid-19 Türkiye’de ve dünyada futbol ekonomisini nasıl etkiler?
- “Erdoğan bizimle hayırda yarışmaktan bile korkuyor”
- Mart’tan beri en düşük vaka sayısı: Ölüm yok
- “Kanıt gördüm, daha fazlasını söyleyemem”
- Son Dakika: 2 bin 615 yeni vaka