Fransız ilaç devinden umutlandırıcı açıklama

Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacıyla koronavirüse yakalanan 300 bine yakın hastanın tedavi edilebileceğini ve bu konuda yapılan denemelerin oldukça “umut vaat edici” olduğunu açıkladı.

İlaç şirketi, sıtma tedavisinde kullanılan milyonlarca dozun bu virüs ile başa çıkabilmek için Fransız yetkililere tedarik edilebileceği vaadinde bulundu.

Sanofi yönetimi tarafından, Fransız Haber Ajansına (AFP) yapılan açıklamada, sıtma ilacının, koranavirüslü hastaları tedavi etme konusunda “cesaret verici“ sonuçlar elde edildiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin Fransız yetkililerle, ilacın etkisini teyit etmek için yapılacak çalışmalarda işbirliğine gitmek için hazır olduğu belirtildi.

Bu arada yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda ilacın &100 tatmin edici sonuçlar verdiğini ileri sürerek “Sonunda bugün Fransız laboratuarları * SANOFİ * TEST sonuçlarını açıkladı ve önerilen *PLAQUENİL* Anti-Corona. Tüm dünyada 300.000’den fazla hasta için bu ilacı tavsiye etti. Laboratuvar, Korona kontamine olmuş hastalar üzerinde test etti ve %100 tatmin edici sonuçlar elde etti” ifadelerini kullandı.

Sonunda bugün Fransız laboratuarları * SANOFİ * TEST sonuçlarını açıkladı ve önerilen *PLAQUENİL* Anti-Corona. Tüm dünyada 300.000'den fazla hasta için bu ilacı tavsiye etti. Laboratuvar, Korona kontamine olmuş hastalar üzerinde test etti ve %100 tatmin edici sonuçlar elde etti. — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) March 20, 2020

Fransa’da yaşadığını söyleyen bir takipçi ise Zülfü Livaneli’nin paylaşımına şu yanıtı verdi:

“Sayın @LivaneliZulfu ben Fransa ‘da yaşıyorum ve bu konu ile epey okudum. @IHU Mediterranean Infection laboratuvarındaki ekinin başındaki doktorun açıklamalarını dinledim. 24 hasta üzerinde denemiş ve 4’te 3’ü iyileşmiş.Bu konuda açıklama yapan herkes deney miktarı az diyor ve Bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kimsenin bu ilacı kendi kendine almamasını, doz aşımı nedeniyle çok farklı yan etkilerinin görülebileceğini söylüyorlar.Dr 6 günlük bir tedavi uygulamış ve her gün test etmiş.İlaç eski ve aslında sıtma ilacı.”

Livaneli bazı kullanıcıların tepkileri üzerine ise şu mesajları paylaştı:

“Ben doktor değilim Kimin kimi nasıl tedavi edeceğine karışamam. Sadece dünyada ve şimdi bizde kullanılan bu ilacı kafadan reddeden ekran muhabbetine karşı uyarıyorum. Şu anda bakanlık kontrolünde kullanılıyor zaten.

Bana itiraz eden takipçiler lütfen görüşünüzğ TC Sağlık Bakanlığı’na bildirin. Çünkü resmen Corona tedavisinde kullanılıyor artık. İsterseniz siz reddedebilirsiniz.”