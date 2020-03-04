Fransız şarap üreticileri Macron’dan 300 milyon euro istiyor!

Donald Trump’un Fransa’dan ithal edilen şaraplara ek vergi getirmesinin ardından Fransız üreticilerin fiyat kırmaktan başka şansı kalmadı. Dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından biri olan Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron bu hafta bir şarap tadım etkinliğine katıldı. Ancak üreticilerin tepki ve taleplerinden kaçamadı.

Ticaret fuarında Macron’u yakalayan üreticiler 100 binden fazla çiftçinin işsiz kalma tehlikesine karşılık olarak hükümetten 300 milyon euro acil durum fonu talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı havacılık devi Airbus’ın aldığı devlet destekleri sayesinde Amerikalı Boeing karşısında haksız rekabet gücü kazandığını ileri sürerek ekim ayından itibaren Fransız şarabı gibi Avrupa’dan ithal edilen başlıca ürünlere yüzde 25 ilave gümrük vergisi koymaya başlamıştı.

Bunun üzerine Fransız şarabının en önemli pazarlarından biri olan ABD’ye ihracat çakıldı. Fransız maliye bakanlığı ekim ve kasım aylarında ABD’ye yapılan şarap ihracatının yüzde 44 azaldığını duyurmuştu.