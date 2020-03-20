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Futbol liglerinde küme düşmeyi kaldırdılar!

Avrupa'nın neredeyse tamamında futbol ligleri ertelenirken Japonya Futbol Federasyonu ilginç bir karar aldı.

NationalTurk 20/03/2020
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Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1. 2. ve 3. futbol liglerinde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

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