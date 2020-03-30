Futbolculardan kesip çalışanlara tam maaş verecekler

Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolda A takımda sporcuların maaşlarında yüzde 70 oranında kesinti yapılacağı belirtilirken böylelikle kulüp çalışanlarının tam maaş almaya devam edeceği duyuruldu.
Barcelona anlayışları nedeniyle sporcularına teşekkür ederken Lionel Messi ise kriz yönetiminden dolayı kulüp yöneticilerini eleştirdi. Messi, “Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı” diye yazdı.
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