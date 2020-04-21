Futbolun akıbeti ne olacak? UEFA toplantısı sona erdi

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA’dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, “Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir.” denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

Toplantı sonrası UEFA açıklaması şöyle;

”UEFA bugün 55 üyesi ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi ve Mart ayı ortasında oluşturulan iki çalışma grubu tarafından incelenen seçeneklerin bir güncellemesini sundu. Hem milli takım hem de kulüp seviyesinde müsabaka maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. Yurt içinde üst liglerin ve kupa müsabakalarının bitirilmesi için ciddi bir öneri sunuldu, ancak iptal edilen bir ligin olması durumunda Avrupa müsabakalarına katılımla ilgili kurallar geliştirildikten sonra bazı özel durumlar duyurulacaktır. Yukarıdaki konulara ilişkin kararlar Perşembe günü UEFA Yürütme Kurulu’ndan sonra ilan edilecektir.”