Galatasaray “Fatih Terim iyileşti” haberlerini yalanladı!
Galatasaray kulübü, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in iyileştiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tip haberler yapanlar hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu!
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberlere yönelik yaptığı açıklamada söz konusu isimlerin tedavilerinin devam ettiği belirtti ve “Asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.
Galatasaray tarafından, koronavirüse yakalandığı öğrenilen Teknik Direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.
Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.
Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.
İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak’ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay’ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü”
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