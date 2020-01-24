Galatasaray yönetimi Fatih Terim’i gönderiyor mu?

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına ilişkin, “Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir.” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski futbolcuları Arda Turan’ın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Cengiz, “(Fatih Terim ile ilgili) Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir.” dedi.

Fatih Terim’den “Sayın Teknik Direktör” diye söz eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in ‘Fikir ayrılığı yaşıyoruz’ sözü için “Bizi çok yaraladı” diyerek “Fikir ayrılığı olmaması gerekir; ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir” vurgusu yaptı.

Mustafa Cengiz, Terim’in yönetimden gazetecilere bilgi sızdırıldığı, yönlendirme yapıldığı imalarına “Hiç hoş olmadı bu” tepkisini gösterdi:

“Hocamız bilgi sızdırmasından bahsediyor… Ne bilgisi? Sanki S-400 kodlarını verdik. Bu hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam böyle bir şey demeye hicap duyarım. Böyle bir konuşmayı beklemiyordum.”

“Sızan bilgi ne? ‘Arda Turan’a yönetim hayır dedi…’ Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam.”

Daha sonra Başkan ile gazeteciler arasında şöyle bir diyalog geçti:

Muhabir: Fikir ayrılığı olursa ayrı yollara gitmemiz gerek dediniz. Bu mesaj mı?

Mustafa Cengiz: Öyle bir şey demedim.

Muhabir: Dediniz başkanım

Mustafa Cengiz: Fikir ayrılığı yok, olsaydı ayrı yollara giderdik dedim. Fikir kulübü değiliz.

Basın toplantısı düzenlemesini “28 Aralık Antalyaspor maçından bu yana, en az her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı bir kardeşimiz hakkında oluşan polemikler, iddialar üzerine, camiamızın taraftar kitlesinin, bir ayrışma, birbirine ötekileşme, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı, camiamızın kenetlenmesi, şampiyonluk yürüyüşleri için yaptık” diye açıklayan Mustafa Cengiz, Arda Turan’la ilgili “Gündemimizde yok, bunu söylemekten bıktım” diyerek şu mesajları verdi:

“Benim, sayın teknik direktörümüzün söylemlerinden bu yana, sizlere sadece şunu söyledim; bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey de yok.”

“Değerli arkadaşlar, bizim 2 yıldan bu yana, bizde transfer şöyle yapılır. Transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise, sportif direktörlüğe gelir, incelenir ve teknik direktörle ekibi de inceler ve sonra bu konu, onların üstündeki Abdürrahim Bey’e gider. UEFA FFP’ye uygun ise, bunu onaylar, ilgili departmana götürür ve işin finali bana gelir. Bizde transfer böyle yapılır.”

“Biz bugüne kadar 30’a yakın transfer yapmışız. UEFA limitlerini bugüne kadar aşmadık. Bize göre bu başarı öyküsü. Teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Biz camianın aynası, camianın yansımasıyız. Biz genel kurulun bize verdiği iradenin tezahürüyüz. Biz camia ve taraftar ne diyor, öncelikli olarak buna bakarız.”

“Bu kardeşimizle ilgili, bu süreç içinde gelmiş, şu an dahil herhangi bir şey yok. Ben, daha önceyi bilmiyorum. Sadece konuşarak, sosyal medya üzerinden gerçekçi olmayan, elinizde belge, bilgi olmadan bir futbolcu transferiyle ilk kez karşılaşıyorum. Bu karşılaşma için, sayın teknik direktörümüze, hem telefon hem de sözlü olarak gündemimizde yok dedim. Ve sevgili camiama, açık ve net olarak ifade ediyorum ki, bu kardeşimiz, transfer planlamamızda yok.”

“Galatasaray’ın hayrına bu konunun kapatılması gerekiyor. Bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi bizim şampiyonluk yürüyüşüne vermemiz gerek. Biz bu arkadaşın Galatasaray’a yararlı olacağını düşünmüyoruz. Biz idari ve sosyal olarak Arda Turan’ın Galatasaray’a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar.”

Gazetecilerden TFF’nin Fenerbahçe ile ilgili son kararları hakkında “Federasyon başkanının hangi kulübe üye olduğunu herkes biliyor, Galatasaray’ı affetmeyeceğini söylediğini herkes biliyor. Aynı zor durumda Galatasaray kalsaydı federasyon affeder miydi?” sorusu yöneltildi.

Başkan “Galatasaray olsa kesin ceza verirlerdi, yüzde 100, eminim. Galatasaray bir hile yapsa, tavladan pul çalsa, amatöre kadar gitmiştik. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur” yanıtını verdi.

Bu basın toplantısının ardından sosyal medyada Fatih Terim lehine kampanya başlandığı, Mustafa Cengiz yönetimi için istifa etiketleri açıldığı gözlendi.