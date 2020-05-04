Galatasaray’da 3 yıldızdan iyi haber
Galatasaray'da futbolcular Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle teklif edilen maaş indirimini kabul ettiği belirtildi. Türkiye gazetesinden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre koronavirüs salgını sonrası gelirleri neredeyse tamamen duran futbol kulüpleri, maddi krizin eşiğinde. Avrupa'daki futbol devlerinin izlediği ‘oyuncu maaşlarında indirim’ uygulaması, Türkiye'deki takımların da uygulamak zorunda olduğu bir yöntem.
Türkiye gazetesinden Yalımcan Sarpyel’in haberine göre Galatasaray’da geçen hafta bütün oyuncu ve menajerlere en az yüzde otuzluk indirim talebi iletildi. Sarı-kırmızılı yönetim en geç 11 Mayıs’a kadar kesin bir cevap için süre verdi.
Galatasaray’dan gelecek indirim talebi olursa gereken bütün fedakarlığa hazır olduğunu söyleyen Selçuk İnan’ın yanı sıra Fernando Muslera da 11 Mayıs’ı beklemeden ilk görüşmede gereken indirimi yapacağını belirtti. Sarı-kırmızılıların diğer kaptanı Ryan Donk da menajeri vasıtasıyla kulübe gereken kolaylığı sağlayacağını dile getirdi.
Takımda kaptanlar dışında ise henüz indirim talebine olumlu ya da olumsuz dönüş yapan olmadı. Galatasaray yönetimi, bu zorlu süreçte indirim yapmayan isimlerle sezon sonu yolları ayırma kararı aldı. Ancak bu yeni sezon için geçerli olacak. Sebebi de takımın şu anda şampiyonluğa odaklanması ve oyuncuların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi.
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