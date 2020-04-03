Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi’ndeki teknesinde gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın suç duyurusunun ardından gözaltına alınan Hakan Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Söz konusu tweet’i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

Hakan Aygün ne yazmıştı?

Gazeteci Hakan Aygün söz konusu tweette şunları yazmıştı;

“IBAN suresi ayet 1

Ey IBAN edenler

Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!”