“Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında "Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı videoda “Bayramınızı tebrik ediyor, 23 nisan’ı armağan eden, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan vesilesiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Erdoğan, 23 Nisan mesajında, “TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, 23 nisan’ı armağan eden, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/uJPYtMVCQO
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
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