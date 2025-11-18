Türkiye’de sosyal medya ve internet erişimi sıkıntısı

GelecekTeknoloji

Türkiye genelinde sosyal medya ve internet sitelerine erişimde yaşanan kesintiler, özellikle X kullanıcılarının “Internal Server Error 500” hatasıyla gündeme geldi.

18/11/2025
Türkiye’de öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcıların büyük bölümü, özellikle X uygulamasında giriş yapmaya çalışırken hata uyarılarıyla karşılaştıklarını ve içerik yenileme işlemlerinin yapılamadığını bildirdi. Yaşanan durum kısa sürede sosyal medya gündemine taşınırken, sorunların yalnızca X ile sınırlı olmadığı, farklı internet sitelerinde de benzer şikâyetlerin geldiği aktarıldı.

1 Sosyal medyada hata mesajı ve kullanıcı raporları
1.1 Cloudflare iddiası
1.2 Kesinti farklı platformlarda hissediliyor

Sosyal medyada hata mesajı ve kullanıcı raporları

Birçok kullanıcı X’e erişim sırasında “Internal server error – Error code 500” uyarısının göründüğünü belirtti. Sayfa yenileme, profil görüntüleme, akış güncelleme ve içerik yükleme gibi fonksiyonlarda da zaman zaman aksaklıklar yaşandığı dile getirildi. Benzer şekilde, Spotify ve YouTube gibi popüler platformlarda da erişim güçlüğü yaşandığı yönünde bildirimler paylaşıldı.

Cloudflare iddiası

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, X’in altyapısında yer alan Cloudflare’ın bazı müşterileri etkileyen teknik bir sorun tespit ettiği, inceleme ve müdahale sürecinin devam ettiği ifade edildi. Soruna ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kesinti farklı platformlarda hissediliyor

Yaşanan problem, yalnızca sosyal medya platformlarıyla sınırlı kalmadı. Bazı kullanıcılar internet sitelerinde sayfa açma, mesaj gönderme ve görüntüleme gibi temel işlemlerde de gecikme ve hata uyarılarıyla karşılaştıklarını ifade etti. Kesintilerin zaman zaman devam ettiği, sorunun tam olarak ne zaman çözüleceğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

