George Harrison ve John Lennon’ın çaldığı gitara 400 bin sterlin değer biçildi!

BBC’de yayınlanan Antiques Roadshow programının dünkü bölümünde program tarihinin en pahalı eşyalarından biri gündeme geldi. İngilizlerin dünyayı kasıp kavuran rock grubu Beatles üyelerinden George Harrison’ın bir zamanlar “sen daha iyi çalarsın” diyerek gitarı hediye ettiği Ray isimli şahıs, dün akşam yayınlanan programa konuk oldu.

George Harrison’dan önce John Lennon tarafından da çalındığı belirtilen gitara Antiques Roadshow programında 400 bin pound değer biçildi.

Programın uzmanlarından Jon Baddeley gitar için “Gerçekten çok önemli bir parça. Sanırım 25 yıl içinde şimdiye kadar gördüğüm en pahalı şey” ifadelerini kullandı.

2018’de, George Harrison tarafından Beatles’ın Liverpool Cavern Club’daki performansında kullanılan bir gitar açık artırmada 347 bin sterline satılmıştı.