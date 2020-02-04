Google ilk kez açıkladı! 15 milyar dolar!

Google’ın ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su olan Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, 2019 yılında 15 milyar dolar reklam geliri elde etti. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube’un ücretli hizmetleri, bu 15 milyar doların içinde bulunmuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bugün pek çok alanda hizmet veriyor. Şirket; Gmail, Google Haritalar gibi ücretsiz hizmetlerinin yanı sıra YouTube Premium gibi ücretli hizmetlere de sahip. Şimdiyse Google, tarihinde ilk kez çevrimiçi video platformu YouTube’un mali durumunu açıkladı. Google tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, Google’ın gelirlerine yüzde 10 katkı sağlıyor.

Google, yaklaşık 14 yıldır YouTube’un sahibi. 2006 yılında sosyal medya platformunu satın alan Google, 1.6 milyar dolar ödeme yapmıştı. Webtekno’nun aktardığına göre bu yıl ilk kez YouTube’dan elde ettiği geliri açıklayan şirket, platforma sahip olmak için adeta ‘çerez parası’ ödediğini açıkça gözler önüne seriyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube, geçtiğimiz yıl 15 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 5 milyar doları ise son üç aylık periyotta gerçekleşti. Ancak YouTube’un elde ettiği 15 milyar dolarlık gelirin sadece reklamlardan geldiğini belirtmek gerekiyor. Yani YouTube’ın ücretli hizmetleri, bu gelirin dışında tutuluyor.

Google’ın ve çatı şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamalara göre YouTube Music ve YouTube Premium gibi ücretli seçeneklerin toplam 20 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca Pichai’ye göre YouTube’un ücretli TV hizmeti de 2 milyondan fazla aboneye sahip. Şirket, bu ücretli hizmetlerden elde ettiği geliri, Pixel telefonlar ve Google Home gibi ürünlerin gelirlerinin eklendiği ‘Diğer’ kategorisine almış durumda.

Google, yatırımcıları aydınlatmak adına YouTube’un bir önceki yılki gelirini de açıkladı. Buna göre 2018 yılında kazancı 11.2 milyar dolar olan YouTube, 2019 yılında gelirini, yüzde 36.5 artırmış durumda.