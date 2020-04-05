Google konum verilerine göre Türkiye “evde kal”dı mı?

Google, coğrafyaya göre kullanıcıların hareket eğilimlerini izleyip koronavirüs salgınıyla mücadele için ülkeleri bilgilendiriyor. Google’un açıkladığı rapora göre Türkiye’de insanlar “evde kal” çağrılarına büyük ölçüde uydu.

Hareketlilik verileri 16 Şubat ile 29 Mart arasını kapsıyor.

EuroNews’in derlediği habere göre “Perakende ve Eğlence” mekanlarına giden insanların oranı yüzde 75 azaldı. Bu başlık, restorant, kafe, alışveriş merkezi, park, müze, kütüphane ve tiyatro gibi mekanları içeriyor.

“Market ve Eczane” yerlerine gidenlerin oranı ise bu dönemde yüzde 39 düşüş gösterdi. Bu bölüm; market, bakkal, yerel pazar, gıda dükkanlı, eczane ve ilaç satılan yerleri kapsıyor.

Parklar civarında hareketlilik ise yüzde 58 azaldı. Parklar bölümü ulusal parklar, plajlar, marina, köpek parkları ve halka açık bahçelerden oluşuyor.

Tren, metro ve otobüs toplu taşıma araçlarına binilen durakların olduğu yerleri gösteren “Transit İstasyonları”nda insan hareketliliği yüzde 71 düşüş gösterdi.

İş yerlerinde hareketlilik yüzde 45 azalırken meskun alanlarda ise yüzde 17 artış gösterdi. Meskun alanlar artışın yaşandığı tek başlık oldu.

Öte yandan Google kişilerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağını duyurdu.