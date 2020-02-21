Google Trends’de son ayların popüler araması: “İş bulma duası”

Sürekli artan işsizliğin ardından Google’da ‘iş bulma duası’ aramaları da artıyor. Youtube’da ise iş garantili olduğu iddia edilen dualar milyonlarca kez izleniyor.

BirGün gazetesinin haberi;

Hurafelerin önüne geçmek için kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı da görevini yerine getirmek yerine yeni hurafeler yaratınca Türkiye’ye özgü bir çarpıklık ortaya çıkmış oldu.

İşsizler iş bulmak için ümidini “iş bulma duası” ile aramaya başladı. Google’da “iş bulma duası” aramalarıyla TÜİK’in genç işsizlik oranı birbirini yakından takip ediyor. İşsizlik oranları artıkça iş bulma duasını arayanlar da artıyor. İşsizlik oranının azalmasıyla “iş bulma duası” aramaları azalıyor.

Google’a iş bulma duası yazınca yaklaşık 1 milyon 600 bin arama sonucu çıkıyor. Sonuçlar işsizleri mutelif dualara götürüyor. Bu “mucize dua” veya “dua et iş bul” adıyla açılan sayfaların videoları yüzbinlerce kez izleniyor. Örneğin nazarduasi.gen.tr sitesinde iş bulma duası şu şekilde tanımlanmış; “İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır.

Günümüzde insanlar iş seçimi çok yapmaya başlamışlardır. Rızkın nerede olacağını tayin etmeye çalışmak yanılgı oluşturabilir. İş bulma duası çok iyi bir iş çıkarma manasında okunmamalı. Rızkı kazanabileceğiniz bir iş bulduğunuzda razı gelmelisiniz. Bu işe başladıktan sonra başka bir iş bakmamalısınız. Yoksa sürekli orası ‘’güzel değil, burası böyle değil’’ gibi vesveseler ile hata yaparsınız ve sıkıntı çekersiniz.”

Google Trends’de “iş bulma duası” yazıp aratanlar işsizlikle beraber artıyor. Binlerce sonucun çıktığı aramalar ise hurafelerle dolu.

Youtube’da 91 bin abonesi bulunan Dua Hanem kanalındaki “iş bulma duası” videosuna göre iş bulmak için 2 gün zikir çekilmeli. İlk gün 990 defa “Allahu Yü’ti Mülkehu Men Yaşa” denmeli, ikinci gün ise 1150 defa “Malikü’l-Mülki Tü’ti’l Mülke” denmeli. Videoya göre bu cümleler inanarak denirse kişinin iş bulması kolaylaşıyor.

Dinci söylem işsizliğin bir ‘imtihan’ olduğunu iddia ediyor. Aylarca iş aramasına rağmen bulamayan insanlara sunulan çözüm ise sabretmeleri ve seçilmiş bazı duaları okumaları.

Bu hurafelerin ardından iş bulmaya yardımcı olduğu iddia edilen bir çok dua sıralanıyor. Bunların tümü aynı zamanda işsizliğin suçunu da ekonomi yönetiminin omzundan alıyor ve işsizin dini duygularıyla ilişkilendiriyor. Youtube’daki hesaplar ise iş bulma duasının nasıl tatbik edileceğini anlatıyor. Youtube’da “iş bulma duası” aramasında en çok izlenen video 4 yılda tam 4,9 milyon kez görüntülenmiş. Bu dua “rızık ve iş kapılarını açan dua” olarak tanıtılıyor. Video 17 bin kişi tarafından beğenilmiş ve yüzlerce yorum almış. Bu haliyle bir pop starın klibine eşdeğer popülerlikte. “İş bulma duası” içeriğindeki yüzlerce videonun çoğu “yüzde 100 etkili, denenmiş, en etkili” gibi niteliklerle tanıtılıyor.