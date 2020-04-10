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Google yeni verileri açıkladı: Türkiye ne kadar hareket etti?

Google, akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerine göre oluşturduğu Topluluk Hareketlilik Raporlarının yeni sini yayınladı.

NationalTurk 10/04/2020
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Türkiye’de alınan önlemler kapsamında 5 Nisan Pazar günü vatandaşların kurallara büyük ölçüde uyduğu gözlendi.

Google verilerine göre 5 Nisan’da Türkiye’de vatandaşların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre normale göre yüzde 76 azaldı.

Toplu taşıma duraklarındaki hareketlilik de yüzde 76 azalırken eczanelere gidişteki azalış yüzde 40 oldu.

İş yerlerine gidiş yüzde 48, parklarda vakit geçirme ise yüzde 61 azaldı. Türkiye’nin birçok yerinde parklara giriş yasağı bulunuyor.

Artan tek oran ise insanların evde vakit geçirme süresi oldu. Bu kategoride yüzde 19 artış dikkati çekti.

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