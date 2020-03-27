Görüşmeden çıkan sonuç: İşbirliği tek seçenek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadele ele alındı.

‘Çin’in koronavirüs konusunda açık ve şeffaf davrandığını’ söyleyen Şi, virüsle ilgili olarak ABD de dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Çin medyasına göre Şi ayrıca, Trump’a ‘İşbirliğinin tek doğru seçenek’ olduğunu söyledi ve ‘Virüsle savaşta Çin ile ABD’nin birleşmesi gerektiğini’ belirtti.

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump da, “Çin lideri Şi ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümlerini tahrip eden koronavirüse ilişkin ayrıntılı görüşme yaptık. Çin çok şey yaşadı ve virüsle ilgili derin bir anlayış gerçekleştirdi. Birlikte ve yakın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.