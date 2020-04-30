Kazandığı 100 bin doları UNICEF’e bağışladı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg koronavirüs salgınından etkilenen çocuklara aktarılması amacıyla UNİCEF'e 100 bin dolar bağışladı.
Greta Thunberg Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’na (UNICEF) 100 bin dolar bağışta bulundu.
Danimarkalı bir vakıftan aldığı parayı UNICEF’e bağışlayan Thunberg yaptığı açıklamada “İklim krizi gibi koronavirüs salgını da çocuk hakları krizidir. Herkesin bana katkıda bulunmasını ve çocukların hayatını kurtaran UNICEF’in hayati çalışmalarını desteklemesini, bu bağışların çocukların sağlığını ve öğrenme sürecinin devamlılığını sağlamasını istiyorum” dedi.
UNICEF, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaların gıda kıtlığı, yoğun sağlık hizmetleri, şiddet ve eğitim kaybı gibi sonuçları olduğunu ve bağışlanan paranın da çocukları desteklemek için bu alanlarda kullanılacağını açıkladı.
Greta Thunberg mart ayı sonunda yaptığı açıklamada Ora Avrupa’ya yaptığı seyahatin ardından birkaç belirtisi olduğunu, muhtemelen virüsü kaptığını söylemişti.
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