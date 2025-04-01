2 Nisan Ekonomik Boykot Çağrısı Yapıldı

2 Nisan Ekonomik Boykot: Üniversite Öğrencilerinden Ekonomik Tepki Başlıyor

2 Nisan Boykot çağrısı gündeme oturdu. Genel ve ulusal çapta boykot çağrısı yapıldı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla hızlanan protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencilerince daha da genişletilerek “2 Nisan Boykot” eylemine dönüştürüldü. ODTÜ ,İTÜ VE GSÜ merkezli başlayan protesto eylemleri Saraçhane Eylemlerini ve boykot taleplerini tetikledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından görevinden uzaklaştırılarak tutuklanması, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle üniversite öğrencileri, bu süreçte başlattıkları “ders boykotu” eylemlerini şimdi “2 Nisan Boykot” adıyla ekonomik bir tepkiye dönüştürüyor.

2 Nisan Ekonomik Boykot : Tüm Alım-Satım Durdurulacak

Öğrenciler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısını dikkate alarak, bu eylemi daha geniş bir perspektife taşımaya karar verdi. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversitelerde örgütlenen öğrenciler, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek 2 Nisan günü hiçbir alışveriş yapmama kararı aldı.

Bu eylemin amacı, hükümete karşı ekonomik bir tepki göstermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olarak ifade ediliyor. Öğrenciler, Saraçhane eylemlerini destekleyen geniş kitlelerin bu “2 Nisan Boykot” çağrısına da destek vereceğini umuyor.

Saraçhane Eylemlerinden 2 Nisan Boykot Eylemine

Öğrencilerin ekonomik boykot çağrısı, Saraçhane eylemleri sırasında örgütlenen ve çeşitli kampüslerde ders boykotu yapan gençler tarafından başlatıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin üniversitelerinde örgütlenen öğrenciler, 2 Nisan gününü tamamen tüketimsiz bir gün olarak ilan etti.

Boykot kararını duyuran öğrenciler, “Tüketim zincirini kırarak, ekonomik gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu, sadece bir günlük bir eylem değil, haklarımızı savunmak için güçlü bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Yetkin Boykot Yorumları;



Sosyal Medyada 2 Nisan Boykot Çağrısı Büyüyor

Öğrencilerin 2 Nisan Boykot eylemi, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. #EkonomikBoykot ve #2NisanBoykotu etiketleriyle yapılan paylaşımlar, binlerce kişi tarafından desteklendi. Özellikle Saraçhane eylemlerini destekleyen geniş kitleler, bu boykot hareketine de güçlü bir şekilde sahip çıktı.

Öğrenciler, sosyal medya aracılığıyla 2 Nisan Boykot çağrılarını yaymaya devam ederken, “Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” sloganı büyük ilgi gördü.

Üniversite Öğrencilerinin Talepleri: 2 Nisan Boykot Eyleminin Amacı

2 Nisan Boykot çağrısı yapan öğrenciler, bu eylemle sadece Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına değil, aynı zamanda hükümetin politikalarına da tepki gösterdiklerini belirtiyor. Sürece bakıldığında talepleri şu şekilde özetleniyor:

1. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması ve adil bir yargı sürecinin işletilmesi.

2. Üniversite öğrencilerinin haklarının korunması ve eğitim özgürlüğüne saygı gösterilmesi (akademik özerklik).

3. Türkiye’deki ekonomik krizden en çok etkilenen gençlerin sesinin duyulması.

4. Hükümetin gençlerin ekonomik taleplerine kulak vermesi.

5. Tutuklu bulunan 301 gencin serbest bırakılması.

Öğrenciler, 2 Nisan Boykot çağrısını destekleyenlerin sadece alışveriş yapmaktan kaçınmakla kalmamasını, aynı zamanda hükümete karşı tepkilerini sosyal medya üzerinden de dile getirmesini istiyor.

2 Nisan Boykotunun Kapsamı Genişliyor

Boykot çağrısının yayılmasıyla birlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısının etkisi de daha geniş bir alana yayılıyor. Öğrenciler, yalnızca belirli firmaları değil, tüm alışveriş ve ekonomik faaliyetleri bir gün boyunca durdurarak güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

Saraçhane eylemleriyle birleşen bu 2 Nisan Boykot çağrısı, hükümete karşı kitlesel bir tepki haline gelmeye başladı. Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların, ulusal çapta bir boykota dönüşmesi bekleniyor.

2 Nisan Boykot İle Ne Amaçlanıyor?

Öğrenciler, 2 Nisan Boykot eylemiyle şu hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor:

• Toplumsal muhalefet dayanışmayı güçlendirmek.

• Hükümete karşı ekonomik bir tepki göstermek.

• Gençlerin taleplerini duyurmak ve seslerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak.

• Saraçhane eylemlerine katılan kitlelerin enerjisini ekonomik bir boykota kanalize etmek.

2 Nisan Boykot Eylemiyle Güçlü Mesaj

Üniversite öğrencilerinin başlattığı 2 Nisan Boykot hareketi, yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı bir tepki değil, aynı zamanda Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasi durumuna karşı da güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Öğrenciler, 2 Nisan’da hiçbir alışveriş yapmayarak hükümete karşı tepkilerini göstereceklerini ve bu eylemin diğer vatandaşlar tarafından da desteklenmesini bekliyor.