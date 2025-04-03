ABD Gümrük Bombardımanı Yaptı

ABD gümrük bombardımanı, dünya ticaretini sarsacak yeni bir döneme giriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 3 Nisan Perşembe gününden itibaren ABD’nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını duyurdu. Trump’ın açıklamasına göre, Türkiye’ye yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu hamle, ABD gümrük bombardımanı kapsamında Türkiye’ye yönelik en dikkat çekici adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’ye Yüzde 10 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Trump, farklı ülkeler için ayrı tarifeler belirlediğini ve Türkiye’nin yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak ülkeler grubuna dahil edildiğini açıkladı. Trump, büyük çaplı ithalat vergilerini duyuracağı 2 Nisan Çarşamba gününü ‘Kurtuluş Günü’ olarak adlandırdı.

ABD’nin dış ticaret dengesindeki açıkların kapatılması amacıyla getirilen bu uygulamalar, Trump’ın ifadesiyle “Amerika’yı yeniden güçlü kılma” amacı taşıyor. ABD Başkanı, yeni programın hazineye yıllık yaklaşık 600 milyar dolar (yaklaşık 22 trilyon TL) katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Trump: “Amerikan Rüyası Üzerinde Tepiniyorlar”

Trump, konuşmasında ABD’nin diğer ülkeler tarafından ‘soyulduğunu’ belirterek, “Birazdan tarihi bir kararname imzalayacağım. Bundan sonra ülkelerle karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamaların yalnızca otomotiv sektörünü değil, birçok farklı sektörü kapsayacağını vurgulayan Trump, “Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Yalnızca otomotiv sektöründe değil. Ancak en çok orada göreceğiz farkı.” şeklinde konuştu.

AB’ye Yüzde 20 Ek Vergi

Trump, Avrupa Birliği ülkelerinin de hedefte olduğunu belirterek, yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulamasının getirileceğini duyurdu. “AB Amerika’nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar.” diyen Trump, bu uygulamanın ABD’nin ticaret açığını kapatma planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye’ye Uygulanan Ek Gümrük Vergisi Ne Anlama Geliyor?

ABD gümrük bombardımanı, Türkiye’ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük vergisiyle ticaret ilişkilerini ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle otomotiv, çelik, alüminyum ve tekstil gibi sektörlerde ABD’ye ihracat yapan Türk firmaları, bu ek vergilerden doğrudan etkilenecek.

Ek vergi uygulamasının yalnızca Türkiye’yi değil, ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından olan Avrupa Birliği’ni de hedef aldığı belirtiliyor. Trump’ın uygulamaya koyduğu yüzde 20 ek vergi, AB ülkelerinin ABD’ye ihracatını 85 milyar euro düşürebilir. Bu durum, özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerin ciddi kayıplar yaşamasına neden olabilir.

AB ve Türkiye Ek Vergilere Karşı Nasıl Tavır Alacak?

Avrupa Birliği, Trump’ın hamlesine karşılık olarak ABD’ye benzer oranda karşılıklı tarifeler uygulamayı planlıyor. Uzmanlara göre, bu durumun bir ticaret savaşına dönüşmesi olası. Türkiye açısından bakıldığında ise yüzde 10 oranındaki ek gümrük vergisi, ihracatçı firmaları zor durumda bırakabilir. Özellikle ABD pazarına yönelik ürün gönderen Türk üreticiler, ek maliyetler karşısında rekabet gücünü kaybedebilir.

Trump’ın İddialı Söylemleri

Trump, yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin bu uygulamalarla büyük bir geri dönüş sergileyeceğini ve üretim kapasitesinin artacağını savundu. “Amerika’yı yeniden güçlü kılacağız ve şimdiye kadarki gücünün çok üstüne taşıyacağız.” ifadelerini kullanan Trump, “Bu Amerika için altın çağ olacak.” dedi.

Ancak, bu uygulamaların özellikle Avrupa ve Türkiye üzerindeki etkileri konusunda endişeler artıyor. Türkiye’ye uygulanan yüzde 10 ek gümrük vergisi, Türk ekonomisini olumsuz etkileyebilir.

Ek Vergilerin Ekonomik Sonuçları

Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) verilerine göre, 2024 yılında Avrupa Birliği ABD’ye 382 milyar euro değerinde mal ihraç etti. ABD, AB’nin toplam dış talebinin yüzde 12’sini oluşturarak bloğun en büyük ihracat pazarı haline geldi. Avrupa otomotiv sektörünün yüzde 45’e varan ek vergilerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatta da benzer bir durum söz konusu. Özellikle tekstil ve çelik sektörleri, bu ek vergilerden en çok etkilenecek alanlar olarak gösteriliyor.

ABD gümrük bombardımanı, Trump’ın başkanlık döneminde dış ticaret alanında attığı en sert adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye’ye uygulanan yüzde 10 oranındaki ek gümrük vergisi, Ankara-Washington hattındaki ticaret ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir. Türkiye’nin bu duruma nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.