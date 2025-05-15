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ABD, Türkiye’ye 300 milyon doları aşan füze satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16’larda kullanılmak üzere toplam değeri 300 milyon doları aşan AIM-120C-8 ve AIM-9X füzelerinin satışını onayladı. Satış, Kongre’de 15 günlük itiraz sürecine tabi olacak.

NationalTurk FR15/05/2025
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ABD, Türkiye’ye F-16’larda kullanılmak üzere toplam değeri 300 milyon doları aşan AIM-120C-8 ve AIM-9X füzelerinin satışını onayladı.
ABD, Türkiye’ye F-16’larda kullanılmak üzere toplam değeri 300 milyon doları aşan AIM-120C-8 ve AIM-9X füzelerinin satışını onayladı.
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ABD Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre’ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye iki ayrı silah satışını onayladı.

İlk pakette, yaklaşık 225 milyon dolar değerinde 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ile 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm birimi yer aldı.

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1 İkinci pakette Sidewinder füzeleri
2 F-16 görevlerinde kullanılacak
2.1 Kongre süreci başladı

İkinci pakette Sidewinder füzeleri

İkinci satış onayı ise 79,1 milyon dolar değerinde 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzesi, 11 adet AIM-9X Blok II taktik güdüm birimi ile ilgili lojistik ve program destek unsurlarını kapsıyor.

F-16 görevlerinde kullanılacak

Satışı onaylanan füzelerin, başta Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16’lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği ifade edildi.

Kongre süreci başladı

Söz konusu satışların gerçekleşmesi için ABD Kongresi’nin 15 gün içinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. Bu süre sonunda itiraz gelmediği takdirde satışlar otomatik olarak yürürlüğe girecek.

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NationalTurk FR15/05/2025
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