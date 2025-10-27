Akaretler kiralama skandalı: Kiracılardan 35 milyon dolar toplandı

Beşiktaş’taki tarihi Akaretler Sıraevleri ile ilgili yargı süreci, Sabah gazetesinin ulaştığı belgelerle yeni bir boyut kazandı. Bilgili Holding’e bağlı Akaretler Turizm’in 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yüzde 2,5 yıllık artış oranıyla 600 bin dolara kiraladığı taşınmazları, tam 35 kat fazlasına üçüncü kişilere kiraya verdiği ortaya çıktı.

Akaretler’de kiracılardan 35 milyon dolar toplandı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne artış oranıyla yıllık yaklaşık 1 milyon dolar ödeyen Bilgili Holding’in, 135 alt kiracıdan toplam 35 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 471 milyon lira) gelir elde ettiği tespit edildi.

Kiracıların tepkisi: Kiralara yüzde 900 zam yapıldı

Kompleksteki dükkânlardan birinin kiracısı olan Şen Ortaklar Limited Şirketi’nin Avukatı Emre Sıraç Pamuk, kiraların önce 100 bin TL’den 200 bine, ardından 1 milyon TL’ye çıkarıldığını belirterek konuyu yargıya taşıdıklarını açıkladı.

Pamuk, Akaretler Turizm’in Vakıflar’la imzaladığı sözleşmeyi ihlal ettiğini belirterek, “Firma kendisine tahsis edilmeyen alanları da kiraya vermiş. Bu nedenle sözleşmenin iptali talebinde bulunduk” dedi.

Sözleşme ihlali iddiası gündemde

Yargı süreci devam ederken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili iç denetim başlattığı öğrenildi. Hukukçular, Akaretler Turizm’in taşınmazları üçüncü kişilere kiralamasının “sözleşme ihlali” kapsamına girebileceğini ve kira sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabileceğini belirtiyor.

