AKP Kongresi gerçekleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Kongrede yapılan oylama sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1547 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

AKP Kongre’de ayrıca, partinin üst yönetim organları olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de belirlendi. Yeni MKYK listesinde, mevcut 36 üye yerini korurken, 39 yeni isim parti yönetimine dahil oldu.

AKP Kongre kapsamında açıklanan yeni MKYK üyeleri arasında dikkat çeken isimler

• Kürşad Zorlu: İYİ Parti’den istifa eden eski Ankara Milletvekili, AK Parti yönetimine katıldı.

• Dursun Ataş: Kayseri Milletvekili olarak görev yapmış olan Ataş, İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti MKYK’sine girdi.

• İdris Nebi Hatipoğlu: Eskişehir Milletvekili ve İYİ Parti’den istifa eden Hatipoğlu, yeni MKYK üyeleri arasında yer aldı.

• Serap Yazıcı Özbudun: Gelecek Partisi’nden istifa eden akademisyen, AK Parti MKYK’sine dahil oldu

• Mesut Özil: Eski milli futbolcu, aktif spor hayatını sonlandırdıktan sonra siyasete adım atarak AK Parti MKYK üyesi oldu.

• Osman Gökçek: Ankara Milletvekili ve medya sektöründe tanınan bir isim olarak MKYK’de yer aldı.

AKP Kongre’de belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ise şu şekildedir:

• Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan

• Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

• Teşkilat Başkanı: Erkan Kandemir

• TBMM Grup Başkan Vekilleri: Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu

Bu yeni yapılanma, AK Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaların şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. Özellikle farklı siyasi partilerden gelen isimlerin yönetimde yer alması, partinin kapsayıcılık ve geniş tabanlı siyaset anlayışını yansıtmaktadır.

Kongrede Akp ‘ye Katılımlar oldu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla çalışacaklarını ve milletin tüm kesimlerini kucaklayacaklarını vurguladı.

Bu gelişmeler, AK Parti’nin siyasi arenada güçlenerek yoluna devam ettiğini ve farklı kesimlerle iş birliğini artırarak geniş bir tabana hitap etmeyi hedeflediğini göstermektedir.