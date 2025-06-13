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AKP’den Manisa’da Ferdi Zeyrek jesti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı

NationalTurk NL13/06/2025
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı
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1 Ferdi Zeyrek’i tüm Manisa uğurlamıştı
1.1 Manisa’da 78 yıl sonra CHP kazanmıştı

Ferdi Zeyrek’i tüm Manisa uğurlamıştı

Elektrik çarpma kazası yaşamasının ardından kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek‘in yerine seçim yapılacak. AKP, Manisa’da Ferdi Zeyrek’in yerine mecliste yapılacak başkan seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin 62, AKP ile MHP’nin 26 üyesi bulunuyor. Ferdi Zeyrek onbinlerce Manisalı tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Manisa’da 78 yıl sonra CHP kazanmıştı

2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 57.25 oyla Ferdi Zeyrek kazanmıştı. CHP, Manisa’da çok partili sisteme geçilen 1946’dan bu yana ilk kez seçimi kazanırken Cumhur İttifakı adına yarışan bir önceki başkan MHP’li Cengiz Ergün oyların sadece yüzde 29.78’ini alabilmişti. CHP ayrıca, Manisa’daki 17 ilçenin 14’ünde belediye başkanlığını kazanmıştı.

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NationalTurk NL13/06/2025
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