Ali Yerlikaya: 5 şehidimiz var

Tüm Türkiye Ankara TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısını konuşuyor. Saldırıya ilişkin önemli açıklamalar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Ali Yerlikaya’dan açıklama

Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama şöyle: Milli ve milli savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ’a maalesef 15.26’da bir terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, bunlarla ilgili, hangi terör örgütü olduğuyla ilgili, sizlerle milletimizle bunu paylaşacağız. Maalesef, 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var, yaralarımızdan 3’ünün durumu ağır. TUSAŞ’a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

İlk anından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımıza, buradaki yapılan operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan bu süreçle ilgili bilgi arz edildi. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz, hep birlikte. Ve milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü olsun, ister organize suç örgütü olsun, şehir eşkıyası olsun, hiç durmadan, duraksamadan, azim ve kararlılıkla bunların da nefeslerini kesmekle kararlıyız.

Yapılan son açıklamada şehit sayısının 5’e yükseldiği ve 19 yaralanın bulunduğu bilgisi Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ‘ta gerçekleşen terör saldırısı için “Provokasyon olduğu her halinden bellidir” dedi.