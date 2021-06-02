Atilla Peker İfade Veriyor

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin iddialardan sonra başlatılan soruşturma kapsamında Atilla Peker ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Kardeşi Sedat Peker Youtube’da yayınladığı videolardan birinde Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi olayında Korkut Eken ve Mehmet Ağar’ın parmağının olduğunu ileri sürmüştü. Peker, kardeşi Atilla Peker’in, Kutlu Adalı’yı öldürmek için Korkut Eken ile birlikte Kıbrıs’a gittiğini ancak kardeşinin cinayete karışmadığını da iddia etmişti.

Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla Muğla’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker, savcılığa verdiği dilekçeyle ağabeyi Sedat Peker’in gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini ifade etmişti.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Atilla Peker, başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne geldi.