Avrupa Birliği’nde yeni dönem: Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi yürürlükte

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınır güvenliğini dijitalleştirmeyi hedefleyen Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’nin (EES) resmen devreye alındığını açıkladı. Yeni sistem, AB’nin dış sınırlarından giriş yapan AB vatandaşı olmayan kısa süreli ziyaretçilerin giriş ve çıkış bilgilerini elektronik ortamda kaydedecek.

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle birlikte parmak izi ve yüz tanıma verileri de yer alacak. Böylece manuel damgalama dönemi sona ererken, sınır kontrollerinin daha hızlı ve güvenli yapılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği’nde kademeli geçiş süreci

Sistem, ilk etapta belirli sınır kapılarında ve sınırlı işlevlerle kullanılmaya başlanacak. AB Komisyonu, 10 Nisan 2026’ya kadar geçen 6 aylık süreçte sistemin 29 ülkenin tamamında aktif hale geleceğini duyurdu.

Yeni uygulama, yalnızca AB üyesi ülkeler ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşları dışındaki yolcular için geçerli olacak.

Amaç: Daha etkili sınır yönetimi

AB yetkilileri, sistemin temel amacının dış sınır kontrollerinde etkinliği artırmak, yasa dışı kalışları önlemek ve güvenliği güçlendirmek olduğunu belirtti. EES ayrıca, sık seyahat edenlerin işlemlerini hızlandırmayı ve sınır geçişlerinde bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

