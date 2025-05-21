Özgür Özel’e rağmen Çankaya Belediyesi’nden katliam!

11 yaşındaki patili can göz göre göre öldü

Ankara‘nın Çankaya Belediyesi’nin sokak hayvanlarını toplaması sonrasında bir patili canın hayatını kaybetmesi halkı ayağa kaldırdı. Çankaya’da gönüllüler tarafından bakılan köpek, hayvan toplama çalışması sırasında anestezi uygulanması sonrası uyanamadı. 11 yaşındaki köpek veteriner kliniğinde tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşama veda etti. Bu gelişmenin ardından Çankaya Belediyesi’ne giden pati dostlarına polis müdahale etti.

Belediye Başkanı Güner: Gözümüz gibi bakıyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kısa süre önce katıldığı canlı yayında sokak hayvanlarıyla ilgili olarak “Belediyelerimize ilk günden talimatı verdik. Bu katliam yasasını uygulamayın diyoruz. Bu suç, kanunsuz bir emirdir bu, buna iştirak etmeyin diyoruz” demişti. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çankaya Belediye Başkanı seçilen ve aynı zamanda Özgür Özel’in eski avukatı olan Hüseyin Can Güner ise bu sabah Ekol TV’de “Çankaya’da hayvanseverlerimizin duyarlılığı çok yüksek. Sokak hayvanlarına gözümüz gibi bakıyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Katletmeden, zarar vermeden, onların canına kıymadan bu süreci mümkün olduğunca yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

“Yaşlı, anestezi atmayın. Kaldıramaz ölür” dedik

Avukat Tuğba Gürsoy ise dün paylaştığı X mesajında “Bu köpek, Birlik Mahallesi’nde yaşıyordu. Yaşlı, kilolu. Gönüllüsü var, yıllardır bakıyor. Hayvana acımanız yok, biliyoruz. İnsanın tüm hayatından verdiği özveriye de acımanız yok. Gönüllüsünün yalvarmasına, ağlamasına da acımanız yok. Çankaya Belediyesi, bu köpeği bugün elimizden zorla aldı. Anestezi atmayın hayvana, kaldıramaz, ölür dedik. Dinlemediler. Köpeği paçavra gibi attılar pis kamyonlarına. Bu hayvan 11 saattir yaşam mücadelesi veriyor. Dua edin ölmesin, ölürse sorumlusu siz olacaksınız” açıklamasında bulundu.