CHP’li belediye başkanlarından “parti değişikliği” açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması siyaset gündeminde geniş yankı buldu. Bu gelişmenin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Ancak her iki başkan da yaptıkları açıklamalarla söz konusu iddiaları yalanladı.

Bozbey: Kaynağı belirsiz iddiaları dikkate almıyorum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaları sert bir dille reddetti.

Bozbey, “Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir; biz işimizin başında proje üretip vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler.” ifadelerini kullandı.

Kahveci: Görevimizin başındayız

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kahveci, “Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, kararlılık ve samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

