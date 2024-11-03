Çorum’da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 16 yaralı

Çorum’un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde yer alan 6 katlı Hilal Apartmanı’nda saat 14.30 sıralarında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Çorum’da patlama

Patlama sonucu binada ve çevrede büyük hasar oluşurken, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartman ve çevresindeki binalarda hasar oluşurken, caddede park halindeki araçlar da zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum Valisi Çalgan’dan açıklama

Çorum Valisi Ali Çalgan, olay yerinde yaptığı açıklamada patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 16 kişinin yaralandığını doğruladı.

Başsavcılıktan soruşturma açıklaması

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre olayın doğal gaz patlamasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Sorumlu kişi ve kişiler hakkında gerekli adli işlemler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da toplu taşımada Türkiye Kart ile seyahat döneminin başladığını duyurdu.

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